Edebiyat ve Ekoloji Atölyesi’nde çocuklar eğlenirken öğrendi

Dört hafta süren atölye çalışmaları, 7-11 yaş aralığındaki çocuklara doğayı tanıma ve bir parçası olma fırsatı sundu. Altınordu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atölye süresince çocuklar, seçilen metinler üzerinden doğanın güzelliklerini ve ekosistemi korumanın önemini keşfetti. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen okumalar, çocukların hem hayal gücünü geliştirdi hem de çevresel bilincin aşılanmasına katkı sağladı.

Çocuklar, edebi eserler aracılığıyla doğayla olan bağlarını güçlendirdiler. Pratik uygulamalarla zenginleştirilen atölye programı, katılımcıların doğayla bir araya gelmesini sağladı. Toprakla buluşma fırsatı bulan çocuklar, ekim ve dikim faaliyetlerine katılarak, tarımın ve doğanın döngülerini deneyimleme şansı elde ettiler. Renkli tohumlar eken ve çiçekler dikip, doğanın canlılık dolu yanını keşfeden çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç yaşadı. Altınordu Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların doğa bilincini geliştirmeyi ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

'ÇOCUKLARIN DOĞAYA OLAN SEVGİSİNİ PEKİŞTİRİYORUZ'

Edebiyat ve Ekoloji Atölyesi’nin, çocukların yalnızca çevresel farkındalıklarını artırmakla kalmayıp, sosyal etkileşimlerini de güçlendirerek, mutlu ve bilinçli bireyler olmalarına katkı sağladığını vurgulayan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerine olumlu katkıda bulunmak istiyoruz. Bizim çalışmalarımızda eğlendirirken öğretme ve farkındalık oluşturma amacı var. Düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte de sevgili kardeşlerimin hem eğlenerek öğrenmelerine hem de doğaya olan sevgilerini pekiştirmelerine olanak tanıdık. Farklı atölye çalışmaları ve kurs programlarıyla her yaştan vatandaşımızın yaşamına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Atölye sonrası çocuklara katılım sertifikası vererek tebrik eden Başkan Tepe, aileler, çocuklar ve eğitmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.