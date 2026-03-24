Efes Selçuk'ta 62. Kütüphane Haftası etkinliklerle kutlanacak

İzmir Efes Selçuk’ta 62. Kütüphane Haftası, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler sanat, müzik ve edebiyatla buluşacak.

Hafta boyunca her gün 10.00-15.30 saatleri arasında okulların kütüphane ziyaretleri kabul edilirken, etkinlik programı farklı yaş gruplarına yönelik atölye ve söyleşilerle zenginleşecek.

MÜZİK, RESİM, DRAMA, FELSEFE, EDEBİYAT...

Programın ilk günü olan 30 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da “Kütüphanede Müzik Var” etkinliği kapsamında Müzik Eğitmeni Kerim Akgüneş eşliğinde Artemis Ritim Grubu ve Yıldızlar Ritim Grubu sahne alacak. Etkinlikte darbuka gösterisi, beden perküsyonu ve ritim gösterilerinin yanı sıra baterist kursiyerlerin performansları yer alacak. Aynı gün saat 17.30’da Müzik Eğitmeni Bahadır Varvar eşliğinde piyano kursiyerlerinin piyano dinletisi gerçekleştirilecek.

31 Mart Salı günü saat 16.00’da Resim Öğretmeni Nevbahar Şimal Ataklı eşliğinde “Kütüphanede Renkli Bir Gün” resim etkinliği düzenlenecek. Günün devamında Yaratıcı Drama Eğitmeni Gülhan Ayhan tarafından 7-10 yaş grubu için saat 17.30’da, 10-12 yaş grubu için ise saat 18.00’de yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirilecek.

1 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Felsefe Eğitmeni Neslihan Çetin eşliğinde “Küçük Zihinler Büyük Sorular” başlıklı çocuklarla felsefe atölyesi yapılacak. Saat 17.00’de ise Okay Çankaya’nın yürütücülüğünde geri dönüşüm malzemeleriyle “Atıktan Sanata” geri dönüşüm sanat atölyesi düzenlenecek.

2 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Yayıncılık Atölyesi Eğitmeni Zühtü Yavuz Ünsal’ın katılımıyla “Kağıttan Bilgiye Yolculuk” başlıklı etkinlikte bir kitabın oluşum süreci anlatılacak. Saat 17.00’de ise Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar moderatörlüğünde, Kemal Yalçın’ın “Bir Kitap, Bir Hafıza, Bir Yolculuk: Emanet Çeyiz” adlı eseri üzerine çevrim içi söyleşi gerçekleştirilecek.

3 Nisan Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek “Kütüphanede Edebiyat Buluşmaları” etkinliğinde yazar Koray Avcı Çakman okurlarla bir araya gelerek söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.

Kütüphane Haftası etkinlikleri 4 Nisan Cumartesi günü saat 10.00 – 17.00 arasında düzenlenecek “Kütüphanede Oyun Oynuyoruz” başlıklı zeka oyunları atölyesi ile sona erecek.

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Etkinlikler kapsamında ayrıca yıl boyunca en çok kitap okuyan 3 çocuk ve 3 yetişkine kitap hediyesi verilecek. Düzenlenecek programlarla her yaştan Efes Selçuklu’nun kütüphane ile bağ kurması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

62. Kütüphane Haftası’nı yalnızca bir kutlama değil; bilgiyle, sanatla ve kültürle iç içe bir buluşma zamanı olarak nitelendiren Kütüphane ve Müzeler Müdürü Vedat Yolcu; “Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi olarak, okuma kültürünün yaygınlaşması, kütüphanelerin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve özellikle çocuklarımızın bilgiyle kurduğu bağın güçlenmesi adına gerçekleştirdiğimiz 62. Kütüphane Haftası’nda her yaştan Efes Selçuklu’yu bu anlamlı haftada düzenleyeceğimiz etkinliklere katılmaya, kütüphanemizin sunduğu imkânları yakından tanımaya ve birlikte üretmenin, paylaşmanın keyfini yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

62. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenecek atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olup kayıt ve rezervasyon için 0232 892 17 20 numaralı telefon üzerinden irtibat kurulabilecek.