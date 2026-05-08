‘El Emeği Kadın Eli Pazarı’ Mamak’ta kuruldu: Mamak’ta Anneler Günü’ne özel kadın emeği pazarı açıldı

Mamak Belediyesi, “El Emeği Kadın Eli Pazarı”nı Anneler Günü konseptiyle kurdu. Kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeği ürünleri yurttaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen pazarda Anneler Günü için çeşitli hediyeler bulmak mümkün olacak.

8-9-10 Mayıs’ta, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak pazarın adresi Musiki Muallim Mektebi olacak. Açık olduğu üç gün boyunca hem kadın üreticilere satış ve tanıtım imkanı sunulacak hem de yurttaşlar Mamak’ta üreten kadınların el emeği ürünlerle buluşturulacak.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ KADIN ÜRETİCİLERİN ELİNDEN ÇIKIYOR

Anneler Günü için özel olarak hazırlanan stantlarda el işi ürünler, hediyelik eşyalar, dekoratif tasarımlar satışa sunulacak. Ziyaretçiler alışverişlerini kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyerek yapma fırsatı bulacak.

El emeği ürünlerini sergilemek ve pazarda yer almak isteyen kadın üreticiler, başvurularını Muhtarlıklar ve Aile Merkezlerinden yapılabilecek.