Elbistan'da Ramazan Ayı öncesi denetimler artırıldı

16.02.2026 15:15:00
Cumhuriyet/Ankara
Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi Ramazan Ayı öncesi yurttaşların sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak adına denetimleri artırdı.

Belediyenin zabıta emekçileri; market, fırın ve kasaplarda hijyen koşullarından son kullanım tarihlerine, gramaj kontrollerinden kasa–reyon fiyat uyumuna kadar her detayı titizlikle incelemeye aldı. 

Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, "Amacımız sadece denetim yapmak değil; esnafımızla iş birliği içinde, herkes için sağlıklı ve güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak. Halk sağlığı bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Ramazan’a gönül rahatlığıyla girmeniz için sahadayız, görevimizin başındayız" açıklamasında bulundu.

