Elmadağ Belediyesi, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu

Ankara Elmadağ Belediyesi, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeği programı düzenledi. Programa, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Garnizon Komutanı Deniz Albay İsmail Kılıç, CHP Elmadağ İlçe Başkanı Mehmet Kurusakız ve çok sayıda davetli katıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ikliminde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimizle düzenlenen iftar programında bir araya gelmenin huzur ve mutluluğunu yaşadık. Aynı sofrayı paylaşmanın, dualarda buluşmanın ve gönülleri birleştirmenin manevi güzelliğinin hissedildiği programda, Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşandı. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yapılan samimi sohbetler, birlik ve beraberliğimizin en anlamlı göstergelerinden biri oldu” denildi.