‘Ereğli Belediyesi Masal Vagonu’ çocuklarla buluştu

Ereğli Belediyesi, yıllarca Uğurlu Camsi yanındaki eski Öğretmen Evi’nin bahçesinde bulunan, yapı yıkıldıktan sonra ise belediye şantiyesinde atıl halde bekleyen vagonu restore ederek Masal Vagonuna dönüştürdü. Çocukların hayal dünyasına renk katacak Masal Vagonu, düzenlenen etkinliklerle hizmete açıldı.

ATIL VAGONDAN MASAL DÜNYASINA

Uzun süre kullanılmayan ve atıl halde bulunan vagon, Ereğli Belediyesi tarafından yenilenerek çocuklara yönelik kültürel ve eğitici bir alana dönüştürüldü. Masal Vagonu, çocukların kitaplarla erken yaşta bağ kurmasını ve hayal güçlerini geliştirmesini hedefliyor.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Masal Vagonu’nun açılışı; masal anlatımları, söyleşi, imza günü ve ikramların yer aldığı etkinliklerle gerçekleştirildi. Açılışa çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterirken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN AKPINAR: ‘KİTAPLARIN BÜYÜSÜNÜ AŞILAMAK İSTİYORUZ’

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Masal Vagonu’nun çocuklara masal sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu Masal Vagonu’nda unutulmaya yüz tutmuş masallarımızı eğlenceli bir şekilde çocuklarımıza öğretmek ve kitapların büyüsünü aşılamak adına bu projeyi hayata geçirdik. Açılış programımıza yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza ve ailelerine; programda gönüllü olarak yer alan Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Kolay, Yazar Yücel Bayar, Halkbilimci Ummahan Sertkaya başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Masal Vagonumuz Ereğli’mize hayırlı olsun.”

BELİRLİ GÜNLERDE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Yapılan açıklamada, Ereğli Belediyesi Masal Vagonunun belirli gün ve saatlerde çocukları masal dolu bir yolculuğa çıkarmaya devam edeceği belirtildi. Proje, Ereğli Belediyesinin çocuklara yönelik kültürel ve sosyal çalışmalarının önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.





