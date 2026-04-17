Eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer gömütü başında anıldı

CHP'den 1977-1980 yılları arasında seçilerek Ankara Belediye Başkanlığı yapan Ali Dinçer, yitirilişinin 19’uncu yıldönümünde Karşıyaka’da bulunan gömütü başında yapılan törenle anıldı. Anmaya, Dinçer'in kardeşi Adnan Dinçer, yakınları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, çalışma arkadaşları ve dostları katıldı. Anma töreninde dualar okunurken, Dinçer'in gömütüne kırmızı karanfiller bırakıldı.

‘BİR DAHAKİ GELİŞİMİZDE, DAHA İYİ TÜRKİYE MÜJDESİ VERECEĞİZ’

Dinçer'i anma töreninde konuşan Güner, “Sadece anmak yetmez, anlamak gerekir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Ali Dinçer’i anlamak için Ankara Metrosu’nun temellerine inmek gerekir. Batıkent’in temellerine gitmek gerekir. Halkekmek’e gitmek gerekir. Ulaşımda, sosyal belediyecilikte, halkçı belediyecilikte o dönemin koşullarında verilmiş pek çok güzel örneğin nasıl gerçekleştiğine gitmek gerekir” dedi. Dinçer’in genç bir belediye başkanı olarak Ankara’yı yönettiğini anlatan Güner, “Ondan daha genç yaşta seçilmiş bir belediye başkanı olarak işimizin ondan daha zor olduğunun da farkındayım. Maalesef bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmiyor. Ama nasıl bugün buraya onu anmak için buraya gelen sanatçı, bürokratlar, dostları, arkadaşları varsa biz de inanıyoruz ki arkamızda bu ülkenin aydınlık insanları var. Yalnızca siyasiler olarak değil, milletçe hep birlikte başaracağımıza ve anmaya bir sonraki gelişimizde daha güzel bir Türkiye'nin müjdesini başta Ali Dinçer olmak üzere burada ve pek çok başka kabristanda ziyaretine gittiğimiz büyüklerimizin başında onlara bu müjdeyi vereceğimize de inanıyorum” ifadelerini kullandı.