Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden 'dolandırıcılık' uyarısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı yurttaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, bazı kişilerin belediye bürokratlarının adını kullanarak yurttaşları kandırmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, belediye bürokratlarının bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. Dolandırıcıların, özellikle işe alım vaadiyle vatandaşlara ulaşarak maddi ve manevi zarara yol açmaya çalıştığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, işe alımların yalnızca resmi kanallar üzerinden ve şeffaf süreçlerle gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yurttaşlardan, kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan kişi ya da kişilere itibar etmemeleri, şüpheli durumlarda ise emniyet birimlerine başvurmaları istendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür asılsız iddialara karşı gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da duyurdu.