Eskişehir’de dev spor kampüsü yükseliyor

Eskişehir’de spor ve sosyal yaşamı bir araya getirecek dev proje hızla yükseliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Spor Kampüsü’nün yapımında yüzde 60 seviyesine ulaşıldı. Şehrin merkezinde, Emniyet Müdürlüğü karşısında konumlanan projede, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

17 BRANŞ TEK ÇATI ALTINDA

Toplam 5 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak Spor Kampüsü, yaklaşık 17 farklı spor branşını bir araya getirecek. Modern fitness, spinning ve pilates salonlarının yanı sıra basketbol ve voleybol gibi takım sporları ile zeka oyunlarına da ev sahipliği yapacak kompleks, her yaştan kullanıcıya hitap edecek. Kampüsün yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam merkezi olarak da kurgulandığı belirtiliyor.

SOSYAL ALANLAR DA PROJEDE

Projede vatandaşların vakit geçirebileceği kafeterya alanı da yer alacak. Aileler ve veliler için dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunacak bu alan, kampüsü bir buluşma noktasına dönüştürecek. Tramvay duraklarına yakın konumuyla dikkat çeken Spor Kampüsü, kolay ulaşım imkânı sayesinde kent genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Projede kapsayıcılık da ön planda tutuldu. Engelli bireyler için erişilebilir fitness alanları oluşturulurken, antrenörler eşliğinde özel eğitim programlarının uygulanması planlanıyor. Bu sayede katılımcıların hem fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hem de sosyal hayata daha aktif katılımlarının artırılması hedefleniyor.

ESKİŞEHİRDE BİR İLK: PADEL KORTU

Spor Kampüsü, kentte bir ilke de ev sahipliği yapacak. Tenis ve squash sporlarının birleşimi olarak bilinen padel sporu, Eskişehir’de ilk kez bu kompleks içinde yer alacak. Kapalı alanda, cam duvarlarla çevrili özel kortlarda oynanan padel ile kentte spor çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

'ESKİŞEHİR DAHA ENERJİK OLACAK'

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayşe Ünlüce, şunları kaydetti:

“2026 Eskişehir Yılı vizyonumuz doğrultusunda kentimize değer katacak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün incelemelerde bulunduğumuz Spor Kampüsü, sadece bir spor alanı değil; her yaştan vatandaşımızın bir araya geleceği modern bir yaşam merkezi olacak. Eskişehir’de sağlıklı yaşamın yeni adresini oluşturuyoruz. Sporun, dayanışmanın ve enerjinin buluştuğu bu merkezle şehrimizin dinamizmini daha da artıracağız. Amacımız; daha sağlıklı, daha hareketli ve daha mutlu bir Eskişehir.”