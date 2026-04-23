Eskişehir, Turizm Haftası kapsamında yerli turistlerin rotası oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenledi. Profesyonel turist rehberlerine yönelik etkinlikler, Eskişehir Büyük Belediyesi ile ANRO Ankara Turist Rehberleri Derneği ve ESRED Eskişehir Turist Rehberleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çeşitli illerden gelen rehberler, Odunpazarı Kentsel Sit Alanı’nda saha çalışmasına katılırken bölgenin tarihi, mimarisi, kültürü ve müzeleri ile ilgili bilgiler edindiler.

ÇOCUKLARA TURİZM BİLİNCİ AŞILANDI

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bizim Çocuk Evi ve Es Çocuk Evi’nde, çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında çocuklar, Odunpazarı, Frig Vadisi ve Midas Anıtı’na götürüldü.

GENÇLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKTİ

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen “Gençlik Ekoturizm Frig Vadileri Doğa Yürüyüşü ve Kültür Turu”, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik oldu. Katılımcılar, kaya anıtlarını ve doğal oluşumları yerinde inceleme fırsatı buldu.

EN ÇOK TURİZM ÖĞRENCİLERİ YOĞUNLAŞTI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, düzenlenen doğa yürüyüşüyle birlikte Frig Vadileri’nde uygulamalı eğitim alarak mesleki deneyim kazandılar.

KÜLTÜR TURU ÖNE ÇIKTI

Şehre dışardan gelen ziyaretçiler, “Sen Anlat Eskişehir” isimli kültür turuna yoğun katılım sağladı. Eskişehir’in simgeleşmiş yerlerini tanıtan bu tur, hem şehrin daha çok tanınmasına hem de şehir içi turizmin artmasına katkı sağladı.

SANAT DA UNUTULMADI

Turizm Haftası kapsamında rehberlere yönelik çevrim içi sanat atölyeleri de düzenlendi. Rehberler, cam sanatı ve lületaşı yapım tekniklerinin ele alındığı atölyelerle bilgilendirildi.