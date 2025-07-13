Etimesgut Belediyesi Mini Voleybol Takımı şampiyon oldu

Etimesgut Belediyesi’nin spora ve gençliğe yaptığı yatırımlar meyvesini veriyor. 2014-2015 doğumlu sporculardan oluşan 185 takımın katılımıyla Batıkent’te düzenlenen Ankara Altyapı Ligi'nde, Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü Mini Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaştı. Grup aşamalarında sergilediği performansla dikkat çeken takım, finalde İlbank SK ile karşı karşıya geldi. Genç sporcular final maçında rakibini 2-0’lık skorla yenerek Ankara şampiyonu oldu. 28 Haziran tarihinde Batıkent Spor Salonu’nda gerçekleşen madalya ve kupa töreninde, şampiyon takıma ödüllerini Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü Başkanı Ozan Yiğit verdi. Törende sporcular ve aileleri büyük sevinç yaşadı. Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü Başkanı Ozan Yiğit, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Spor, sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve dayanışmanın da temelidir. Çocuklarımızın küçük yaşta sporla tanışması, onların geleceğine büyük katkılar sağlar. Altyapıdan gelen bu başarı bizleri gururlandırdı. Başta antrenörlerimiz olmak üzere emeği geçen tüm sporcularımızı ve ailelerini kutluyorum. Etimesgut Belediyesi olarak gençlerimize ve spora yatırım yapmaya devam edeceğiz.”