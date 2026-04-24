Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz hazırlıklarını sürdürüyor

Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaz aylarına yönelik hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Parklar, yeşil alanlar ve kamusal kullanım alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında hem çevre temizliği hem de çim biçme işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Ekipler, özellikle yoğun kullanılan alanlarda bakım çalışmalarını sıklaştırırken, yeşil alanlarda uzayan çimler düzenli olarak biçiliyor, çevre düzenlemeleriyle birlikte daha estetik ve kullanışlı alanlar oluşturuluyor. Bu kapsamda Ahi Kent Lokantası çevresi ile Cumhuriyet Meydanı’nda kapsamlı temizlik ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirildi. Alanlarda hem görsel düzen sağlanırken hem de yurttaşların daha konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi amaçlandı. Yaz döneminde artan kullanım yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanan çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği belirtilirken, Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri düzenli bakım ve temizlik faaliyetleriyle kent estetiğini korumayı sürdürüyor.