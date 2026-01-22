Etimesgut Belediyesinde 82 bin liralık promosyon anlaşması

Etimesgut Belediyesi, belediye personeline yönelik önemli bir promosyon anlaşmasını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, çalışanların ekonomik koşullar karşısında daha güçlü desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde Etimesgut Belediyesi personeli için 82 bin TL promosyon anlaşması gerçekleştirildi.

“ÇALIŞANIMIZA GÜÇLÜ DESTEK VEREN ANLAYIŞLA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Etimesgut Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın emeğini çok kıymetli buluyoruz. Belediyemizin gücü, sahada ve masa başında özveriyle çalışan personelimizin alın terinden geliyor. Bu nedenle çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi önemsiyoruz. 82 bin TL promosyon anlaşmasını da bu anlayışla hayata geçirdik. Çalışanımıza değer veren, onları güçlü destekleyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz”