Etimesgut’ ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu göklerde başladı

Ankara Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ilçenin dört bir yanında kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak “30 Ağustos Tayyare ve Zafer Bayramı” sergisini yurttaşların beğenisine sundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü olması sebebiyle de etkinlik büyük önem arz etti. Serginin açılış törenine Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları Ebru Keyvan, Gültekin Bayındır, birim müdürleri ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Program, pilot Orhan Özgülbaş’ın motorlu yamaç paraşütü gösterisiyle başladı. Özgülbaş’ın Etimesgut semalarında sergilediği performans izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, yurttaşlardan büyük ilgi ve alkış topladı.

Gösterinin ardından sahne, “Türk Havacılık Tarihinde Etimesgut” başlıklı konferans için Mustafa Kılıç’a bırakıldı. Kılıç, sunumunda Etimesgut’un Türk havacılık tarihindeki stratejik ve kültürel önemine değinirken, ilçenin tarihiyle ilgili ilgi çekici anekdotlar da paylaştı. Konferansın ardından, Ankara Kulübü Derneği’ne bağlı Seymenler ve Bacıerenler sahne alarak, geleneksel halk oyunları gösterileriyle bayram coşkusunu doruğa taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi. Törenin resmi açılış kısmının sona ermesiyle birlikte “30 Ağustos Tayyare ve Zafer Bayramı Sergisi” ziyaretçilere açıldı. Sergide, Türk havacılık tarihine dair birbirinden değerli görseller, objeler ve belgeler yer alırken, ziyaretçiler hem tarihî bir yolculuğa çıkma hem de zafer ruhunu bir kez daha hissetme imkânı buldu. Sergi 04 Eylül 2025 tarihine kadar Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.