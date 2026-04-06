Etimesgut’un yeni kültür merkezi, oyun prömiyeriyle açılacak

Ankara Etimesgut Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Yunus Emre Kültür Merkezi’ni tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni kültür merkezi, “Bir Halk Düşmanı” oyununun prömiyeriyle kapılarını açacak. Yarın saat 19.00’da yapılacak olan açılışta, resmi törenin ardından saat 20.00’de klasikleşmiş eser Etimesgut Kent Tiyatrosu’nun tarafından sahnelenecek. Kültür ve sanatın yeni buluşma noktası Yunus Emre Kültür Merkezi, ilçede sanat faaliyetlerine önemli bir katkı sağlayacak.