Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fethiye Belediyesi ile Otizm Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Fethiye Belediyesi ile Otizm Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

17.09.2025 13:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Ege
Takip Et:
Fethiye Belediyesi ile Otizm Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Otizm Derneği arasında, otizm spektrum bozukluğuna yatkınlık gösteren çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Otizm Derneği, otizmli çocuklar için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde, 1-3 yaş aralığındaki çocuklarda erken belirtilerin tespit edilmesi, ebeveynler ile topluma yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi ve çeşitli sosyal etkinliklerin yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda sosyal faaliyetler, Fethiye Belediyesi Niyazi Mete Otizm Parkı’nda hayata geçirilecek.

"OTİZMLİ BİREYLERİN VE AİLELERİN YANINDAYIZ"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Fethiye Otizm Derneği Başkanı Fatma Dilek Yüksel’in imzaladığı protokol, otizm konusunda erken farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, imza töreninde yaptığı konuşmada otizmli bireyler ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İlgili Konular: #Fethiye Belediyesi #protokol