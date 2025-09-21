Fethiye Belediyesi ve Otizm Derneği’nden erken farkındalık protokolü

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Otizm Derneği, otizmli çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde, 1-3 yaş aralığındaki çocuklarda erken belirtilerin tespit edilmesi, ebeveynler ile topluma yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi ve çeşitli sosyal etkinliklerin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda sosyal faaliyetler, Fethiye Belediyesi Niyazi Mete Otizm Parkı’nda yaşama geçirilecek.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Fethiye Otizm Derneği Başkanı Fatma Dilek Yüksel’in imzaladığı protokol, otizm konusunda erken farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, imza töreninde yaptığı konuşmada otizmli bireyler ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, işbirliğinin önemine dikkat çekti.