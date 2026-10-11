Fındıklı’da ‘Parkomat’ uygulaması başladı

Fındıklı Belediyesi tarafından Ulaşım ve Zabıta birimlerinin koordinasyonunda yürütülecek uygulamayla, cadde ve sokaklardaki park düzensizliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediyenin duyurusuna göre ‘Parkomat’ uygulaması, kış döneminde ekim-mayıs ayları arasında 08.00-17.00, yaz döneminde ise mayıs-ekim ayları arasında 09.00-18.00 saatlerinde geçerli olacak. Belirlenen saatlerin dışında park alanları ücretsiz kullanılabilecek.

PERŞEMBE VE PAZAR GÜNLERİ ÜCRETSİZ

Uygulama kapsamında, Fındıklı’da pazarın kurulduğu perşembe günleri ile pazar günleri ve tüm resmî tatillerde park ücreti alınmayacak.

AYLIK ABONMAN OLANAĞI

‘Parkomat’ alanında düzenli olarak park yapanlar için indirimli aylık abonmanlık seçeneği de sunulacak. Uygulama bölgesinde ikamet eden mahalle sakinleri, bölgedeki esnaf ile kamu ve özel sektör çalışanları, abonmanlık işlemleri için Fındıklı Belediyesi hizmet binasına başvurabilecek.