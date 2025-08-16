Fındıklı'da ViçeFest, Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali heyecanı sürüyor

Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenen ViçeFest, Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, 6–31 Ağustos tarihleri arasında dopdolu bir programla Fındıklı’nın her köşesinde gerçekleştirilecek.

Spor, çocuk, sanat, düşünsel ve yöresel etkinliklerin yer aldığı festival; ilçenin merkezinden köylerine, denizinden yaylasına kadar uzanacak.

Festivale ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Festival, bu yıl da yalnızca bir eğlence değil, barış, adalet ve özgürlük için bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyacak. Fındıklı halkının emeği, neşesi ve “Meci” ruhuyla hazırlanan ViçeFest; vadilerden kıyılara yayılan, birlikte üretme, eğlenme ve direnme coşkusunu yansıtacak, horon oynarken söylenir, Eller beraber, kollar beraber! Çünkü horon tek başına oynanmaz. Herkes katılır ve katıldıkça halka büyür, kim olduğun, nereden geldiğin sorulmaz, halkada her zaman yerin vardır" denildi.

Festival, Hiroşima’ya atom bombası atılışının 80. yılında, 6 Ağustos’ta açılışını yaptı.