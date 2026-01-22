Gazipaşa Belediyesi harekete geçti: Beyobası Mahallesi ilk çocuk parkına kavuşuyor

Gazipaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Beyobası Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Amirliği yanında çocuk parkı yapımına başladı. Alt yapı çalışmaları tamamlanan parkın çocuk oyun grubu kurulumuna başlandı. Beyobası Mahallesi’nde ilk kez yapımına başlanan çocuk parkı ile birlikte, çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun gruplarının yanı sıra, mahalle sakinleri için oturma ve dinlenme alanları ve yeşil alan da oluşturulacak. Yeni park, özellikle çocuklu aileler için önemli bir ihtiyaca cevap verirken Beyobası Mahallesi’ne yeni bir sosyal alan kazandırılmış olacak.

''BEYOBASI MAHALLEMİZİN İLK PARKI HAYIRLI OLSUN''

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Beyobası Mahallesi’nde yapılan parkın ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Yılmaz, “Gazipaşa’mızda çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin birçok mahallesine yeni parklar kazandırdık, mevcut parklarımızı yeniledik ve kentimize yeni yeşil alanlar oluşturduk.

Beyobası Mahallemizde yapımına başladığımız bu çocuk parkı ise mahallemizin ilk parkı olma özelliğini taşıyor. Kısa sürede tamamlayarak çocuklarımız için güvenli ve keyifli bir oyun alanı, mahalle sakinlerimiz için ise dinlenip sosyalleşebilecekleri yeni bir alan oluşturacağız. Gazipaşa’yı daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha mutlu bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

MUHTAR HALİL TUNCER’DEN PARK TEŞEKKÜRÜ

Beyobası Mahallesi Muhtarı Halil Tuncer de mahalleye kazandırılan ilk park çalışmasının büyük bir eksikliği gidereceğini ve mahalle sakinlerinin yapımına başlanan parktan memnun olduklarını dile getirdi. Muhtar Tuncer, “Mahallemiz, tarihinde ilk kez bir çocuk parkına kavuşacak.

Uzun zamandır ihtiyaç duyulan bu çalışmanın başlaması bizleri ve mahalle sakinlerimizi son derece mutlu etti. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin bir araya gelip vakit geçirebileceği böyle bir alan Beyobası Mahallemize çok yakışacak. Bu anlamlı hizmetten dolayı Gazipaşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz’a ve emeği geçen tüm belediye ekiplerimize mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gazipaşa Belediyesi ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda park, yeşil alan ve sosyal donatı çalışmalarını ilçe genelinde planlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.