Gazipaşa Belediyesi’ne Sağlıklı Kentler Birliği’nden birincilik ödülü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2025” sonuçlandı. Gazipaşa Belediyesi, “Cimbiti Nohutu: Sağlıklı Nesiller İçin Ata Tohumu” adlı projesiyle Yüksek Yaşam Kalitesi kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yerel tohumların korunması, sağlıklı nesillerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesini amaçlayan proje, jüri tarafından örnek uygulama olarak değerlendirildi. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından İzmir’de düzenlenen törende, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya ödülü teslim aldı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN PROJE TEŞEKKÜRÜ

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Ata tohumlarımızı koruyarak geleceğe taşımak ve sağlıklı nesiller için güvenli gıdaya erişimi sağlamak adına hayata geçirdiğimiz bu projenin, ulusal çapta takdir görmesi bizler için gurur verici. Projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve değerlendirmeleriyle katkı sunan Sağlıklı Kentler Birliği jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Gazipaşa için daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.