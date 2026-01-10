Giresun Belediye Başkanı Köse'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: 'Gazetecilik demokratik yaşamın temel yapı taşlarından biri'

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Köse mesajında, basının toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında üstlendiği önemli role dikkat çekerek, gazeteciliğin demokratik yaşamın temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini çoğu zaman zor şartlar altında, büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini ifade eden Köse, basın emekçilerinin ortaya koyduğu emeğin ve özverinin her türlü takdiri hak ettiğini belirtti. Özellikle bilgi kirliliğinin yoğunlaştığı günümüzde, doğru ve güvenilir haberciliğin değerinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Mesajında, basın özgürlüğünün güçlenmesinin toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığına da değinen Başkan Köse, vatandaşların haber alma hakkının korunması için görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür etti. Köse, meslek ilkeleri doğrultusunda görevini sürdüren tüm gazetecilerin 10

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.