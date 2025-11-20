Giresun Belediyesi’nden Kazancılar Yokuşu’na modern dokunuş

Giresun Belediyesi, şehir estetiğini güçlendirmeye yönelik olarak cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Giresun’un tarihi mekânlarından olan Kazancılar Yokuşu da geleneksel yapısı korunacak şekilde düzenleme programına alındı. Kaldırımların modern görünümlü taşlarla kaplanacak. Zemin kaplamaları tarihi dokuya uyumlu malzemelerle değiştirilecek olup, projeye göre toplam 800 metrekarelik bir alan düzenlenecek.

‘BURASI ŞEHRİN KİMLİĞİNİ YANSITIYOR’

Proje öncesi ekip arkadaşlarıyla birlikte Kazancılar Yokuşu’nda incelemelerde bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kazancılar Yokuşu’nun şehrin kimliğini yansıtan önemli bir mekan olduğunu vurgulayarak “Kentimizin simgesi haline gelen Kazancılar Yokuşu’nda, tarihi dokuyu koruyarak kaldırım yenileme çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlıyoruz. Değerli ekip arkadaşlarımızla birlikte proje alanını inceleyerek yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 800 metrekarelik bir alanda, modern görünümlü taşlarla yaya yolunu yenileyerek bölgeye daha estetik ve konforlu bir görünüm kazandıracağız. Hem tarihi değerlerimizi koruyor hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Yeni haliyle Kazancılar Yokuşu şehrimize çok daha yakışacak. Görüşlerini bizimle paylaşan tüm Kazancılar Yokuşu esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.