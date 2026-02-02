Giresun Belediyesi’nden ulaşımı rahatlatacak yeni bağlantı yolu çalışması

Giresun Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve alternatif güzergâh oluşturmak amacıyla başlatılan yeni bağlantı yolu çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yeni bağlantı yolu açılıyor. Toplam 150 metre uzunluğunda olacak yeni yolun açılmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin daha da rahatlaması hedefleniyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda altyapının tamamlanmasının ardından zemin düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kısa sürede kullanıma hazır hale getirileceği bildirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yeni bağlantı yolunun ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getireceğini ifade ederek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol açma ve yenileme çalışmalarının şehrin farklı noktalarında da süreceğini duyurdu.