Giresun Belediyesi’ne sağlıklı şehir ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı ve 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması ödül törenine ev sahipliği yaptı. Törene birliğe üye büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. İl belediyelerinden; Çevre ve Sağlık kategorisinde Mobil Sıfır Atık Toplama projesiyle Giresun Belediyesi, Toplumsal Eşitliğe ve Bağlılığa Katkı kategorisinde Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projesiyle Burdur Belediyesi, Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri kategorisinde Kültürle Yaşa, Sağlıkla Geliş projesiyle Niğde Belediyesi ödül kazandı. Toplantıya Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Belediye Meclis Üyesi Evrim Özkan ve Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü Gökhan Külekçi ile birlikte katıldı. Başkan Fuat Köse: “Ev sahipliği ve misafirperverliği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir kentler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.