Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sanat sezonunu başlattı

Yeni sezona güçlü bir repertuarla giren Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanatseverleri yine dopdolu bir programla buluşturmayı hedefliyor.

Sezon açılışı dolayısıyla Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Belediye yetkilileri, tiyatro oyuncuları ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda, yeni sezonda sahnelenecek oyunlar, yapılacak turneler ve genç yeteneklere yönelik atölye çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yeni sezonun ilk oyunu ise Frida adlı oyun olarak belirlendi. Söz konusu oyunun 03 Ekim Cuma günü saat 20.00’da sahne alacağı açıklandı.

Giresun Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hale Çerkezoğlu Altundaş toplantıda yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Giresun’da kültürel hayatı canlandırmak, halkımızı tiyatro ile daha fazla buluşturmak istiyoruz. Yeni sezonda da dopdolu bir repertuar ile seyircilerimizin karşısında olacağı.

Bu sezonda şehir tiyatromuz yerli ve yabancı yazarların oyunlarıyla seyircisiyle buluşacak. 2025-2026 sanat sezonunu Frida, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Sakar Mucit (çocuk oyunu) adlı 3 oyun ile açıyoruz. Miken’den Kız Kaçırma Ya da Troya Faciası (antik dönem oyunu), Generallerin Beş Çayı, Mikropla Savaş ve Ortaoyunu adlı 4 oyunumuz ise çalışılıyor.

Bu oyunlara ek olarak şehir tiyatromuz, eğitim ve atölye çalışmalarına bu sezonda da devam edecek. Reji ve Oyunculuk Atölyesi 17 yaş ve üstü yetişkinler, Drama Kursu ise 8-13 arası çocuklar için uygulanacak.

Yeni sezonumuz ise 03 Ekim Cuma günü ‘’Frida’’ adlı oyun ile başlıyor. Bu sezon tiyatro oyun biletlerimiz biletinial.com adresinden online alınabilecek. Ayrıca Vahit Sütlaş Sahnemizin gişesinden de yine oyun biletleri temin edebilecek.

Şimdiden hepimize iyi oyunlar diliyorum. Tüm Giresunlu hemşerilerimizi oyunlarımıza bekliyoruz.”





