CHP'den Bakan Şimşek’e sert TÜİK tepkisi: 'Ulus Hali'ne git de bakalım!'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmelerde muhalefet partileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tartışmalı enflasyon verilerine karşı eleştirilerini dile getirdi.

TÜİK, son açıkladığı verilerde yıllık enflasyonu yüzde 31,07, aylık enflasyonu ise yüzde 0,87 olarak duyurdu. Açıklanan bu veriler, milyonlarca memurun maaşı ile emeklilerin aylıklarının belirlenmesinde temel kriter olarak kullanılıyor. Özellikle asgari ücretin belirlendiği aralık ayında açıklanan kasım ayı enflasyon oranlarının düşük açıklanması dikkat çekiyor.

ŞİMŞEK’TEN TÜİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Muhalefetin TÜİK’e yönelik eleştirilerine yanıt veren Bakan Şimşek, bütçe görüşmelerinde kurumla ilgili çok sayıda değerlendirme yapıldığını belirtti. Şimşek, TÜİK’in çalışmalarına herhangi bir müdahalede bulunulmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bütün bütçe görüşmelerinde TÜİK'e ilişkin birçok değerlendirme yapılıyor. Ben şunu net bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz.

MECLİS’TE GERGİN DİYALOG

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bakan Şimşek’e hitaben, “Ulus Hali'nde TÜİK'ten bahset bakalım, ne diyecekler size” sözleriyle tepki gösterdi.

VERGİ BORÇLARI TARTIŞMASI

Bakan Şimşek, vergi borçlarının silinmesine ilişkin iddialara da açıklık getirdi. Vergi borçlarının yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla silinebileceğini belirten Şimşek, “Benim böyle bir yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum” dedi.

CHP’li Günaydın’ın, “Komisyonda siliyorlar, her zamanki çarpıtma. Sen silmiyorsun, komisyonda siliyorlar” sözlerine yanıt veren Şimşek, “Kesinlikle Maliye Bakanı'nın veya bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Günaydın, “Vergi dairelerinde siliyorlar, sen silmiyorsun ama talimatla siliniyor. Ne anlatıyorsun bize. Göz göre göre çarpıtma olur mu ya” diyerek eleştirilerini sürdürdü.