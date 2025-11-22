Giresun'da 9 gün sürecek olan kitap fuarı açıldı

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen Giresun Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açan 5. Giresun Kitap Fuarı 9 gün sürecek ve 30 Kasım’da sona erecek olup, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Edebiyat ve düşünce dünyasından 60 misafir yazar, 48 yerel yazar ve 150 yayınevinin stant açtığı fuarda söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Halk oyunları gösterileri ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’nin konuşmasının ardından, açılış kurdelesi kesildi ve ardından Başkan Köse konuklarıyla bir stantları ziyaret etti.

Açılışa; Giresun Vali Yardımcısı Alparslan Altınışık, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, Ören Belediye Başkanı Soner Erkan, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, siyasi parti il başkanları, STK ve iş dünyası temsilcileri, bürokratlar ve kalabalık bir sanatsever topluluğu katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: “Giresun Kitap Fuarı’nda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aylar süren titiz hazırlıkların ardından beşincisini düzenlediğimiz Giresun Kitap Fuarı’nı, bugün sizlerin katılımıyla resmi olarak açıyoruz” dedi.

Başkan Köse şöyle devam etti: “Bir Kitap, Bin Hayal” sloganıyla kapılarını açan fuarımız, 21–30 Kasım tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak ve şehrimizin kültürel atmosferine büyük bir hareketlilik kazandıracak. İmza günleri ve söyleşilerle birbirinden değerli yazarlarımız bizlerle olacak misafir yazarlarımıza ve yayın evlerimize hoş geldiniz diyorum. Kendilerine şehrimize kattıkları bu kültürel değerden dolayı teşekkür ediyorum.

Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla iç içe olmasını, hayal dünyalarını geliştirmesini ve okuma bilincinin güçlenmesini son derece önemsiyoruz.Bu fuar sayesinde toplumun her kesimini kültür ve sanat çerçevesinde bir araya getiriyor, şehrimizin kültürel zenginliğini daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu güzel organizasyona katkı veren tüm yayınevlerine, yazarlarımıza, sponsorlarımıza, emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve fuarımıza ilgi gösteren siz değerli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı’mızın şehrimize, kültür hayatımıza ve tüm kitapseverlere hayırlı olmasını diliyor, tüm Giresunluları bu kültür şölenine davet ediyorum”