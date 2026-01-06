Giresun'da yılın ilk belediye meclisi toplandı

Giresun Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında yaptı. Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Meclis'te ayrıca görev süresi sona eren Denetim Komisyonu için seçim gerçekleştirildi. Gizli oy, açık sayım usulüyle yapılan seçim sonucunda 5 kişilik Denetim Komisyonu; Mustafa Yılmaz, Salih Önal, Ayhan Özince, Fahri Uzun ve Hamdi Önde’den oluştu.

Öte yandan Belediye Meclisi’nin yıllık izin ayının Ağustos olması kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda, bir sonraki meclis oturumunun 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırılarak toplantı sona erdirildi.