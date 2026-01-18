Gölbaşı Belediyesi’nden çocuklara eğlence ve sanat dolu yarıyıl tatili hediyesi

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimine katkı sağlanması amacıyla kapsamlı bir etkinlik programını yaşama geçirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın talimatları doğrultusunda hazırlanan programda, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hizmet verirken, çocuklar için renkli bir şenlik programı hazırlandı.

BUZ PATENİ VE TIRMANMA SALONU ÜCRETSİZ OLACAK

Etkinlikler kapsamında 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak Pazartesi – 1 Şubat Pazar tarihleri arasında 6–18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayan tesis, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında açık olacak. Salondan yararlanmak isteyen vatandaşların 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu oluşturması gerekiyor.

ÇOCUK ŞENLİĞİ 12 GÜN SÜRECEK

Yarıyıl tatilinin eğlencesi bununla da sınırlı kalmayacak. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Çocuk Şenliği, 19–30 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Şenlik, her gün 13.00–17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak. Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birçok sanat atölyesi düzenlenecek. Ayrıca mangala, 3 taş–9 taş oyunları, kule oyunu, el–ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi oyun ve aktiviteler çocukların kullanımına sunulacak.

GÖSTERİLER VE SÜRPRİZLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Etkinlik boyunca sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Şenlik alanında ayrıca çocuklara pamuk şeker ve balon ikramı da yapılacak.

‘ÇOCUKLARIMIZ TATİLDE EĞLENİRKEN GELİŞSİN İSTİYORUZ’

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederken “Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline giriyor. Bu tatilin sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenme, sosyalleşme ve yeni deneyimler kazanma süreci olmasını istedik. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı alanlarda değerlendirmelerini hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz” dedi. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm yarıyıl tatili etkinliklerine katılım ücretsiz olacak.