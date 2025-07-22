Göle’de festival coşkusu yaşandı

Ardahan’ın en büyük ilçesi Göle, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Göle Belediyesi, İstanbul Göle Dernekler Federasyonu, İstanbul Göle Derneği ve Ankara Göle Derneği iş birliğiyle 4-5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşen festival, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla yapıldı. Festival boyunca yöresel sanatçılar, halk oyunları ekipleri ve âşıklar sahne aldı. Göle’nin meşhur kaşar peyniri katılımcılara ikram edildi. Kültür, gelenek ve lezzetin bir araya geldiği etkinlikte, bölge halkı keyifli anlar yaşadı.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, festivalde yaptığı konuşmada belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise, etkinliğin önemine vurgu yaparak “Kıymetli hemşehrilerim, festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yıllar önce sadece ‘Kaşar Festivali’ olarak başlayan bu etkinliğin bugün kültürel ve geleneksel öğelerle zenginleşerek 24’üncüsünü kutluyoruz. Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Gökhan Budak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göle’nin kültürel mirasının korunarak geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğudur” dedi. Festival, siyaset ve sivil toplum dünyasından da yoğun katılıma sahne oldu. Etkinliğe katılan isimler arasında: CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Göle İlçe Başkanı Recai Özalp ile çok sayıda yurttaş katıldı.