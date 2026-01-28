Görele Belediyesi temizlik işçisi ödüllendirildi

Görele’de, Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik yaptığı sırada bulduğu altın bilekliği polise teslim eden Görele Belediyesi Çevre Temizlik işçisi Samet Keskin, örnek davranışı nedeniyle Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından ödüllendirildi. Keskin, yurttaşlık görevini yerine getirmenin huzurunu yaşadığını belirtti. Belediye Başkanı Hasbi Dede ise, Keskin’i makamında ağırlayarak, sergilenen dürüstlüğün tüm topluma örnek olması gerektiğini söyledi. Keskin’e dürüstlüğü ve çalıştığı kurumu en iyi şekilde temsil ettiği için teşekkür eden Dede, “Belediyemizin dürüst ve çalışkan personeli Samet Keskin’in sergilediği bu erdemli davranış bizleri gururlandırdı. Maddi değerinden ziyade, sergilenen bu dürüstlük duruşu her şeyden çok daha kıymetlidir. Kendisine bu örnek tutumu için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.