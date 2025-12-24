Güdül’de eğitimde ücretsiz servis hizmeti

Türkiye’de okul öncesi, ilkokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak taşındığı tek ilçe Güdül. Güdül Belediyesi tarafından yaşama geçirilen uygulama kapsamında, ilçede eğitim gören öğrenciler merkez ve kırsal tüm mahallelerde ücretsiz servis hizmetinden faydalanıyor. Uygulama sayesinde öğrenciler her gün okullarına güvenli bir şekilde ulaşıyor. Sağlanan ulaşım desteği, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunarken, ailelerin ekonomik yükünü de önemli ölçüde hafifletiyor. Ücretsiz servis hizmeti yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmıyor. Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşlar da bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanıyor. Böylece ilçenin tamamında vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, eğitim ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Eğitimin güçlü bir geleceğin temeli olduğu bilinciyle, çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.