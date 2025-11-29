Güdül’de suya erişim güvence altında: Tekke İçme Suyu Sondajı başarıyla tamamlandı

Güdül’de Tekke İçme Suyu Sondajı başarıyla tamamlandı. Belediye Başkanı Doğanay yaptığı açıklamada “Hemşehrilerimizin temiz ve kesintisiz suya erişimini güvence altına almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemiz ile ASKİ iş birliğiyle, ilçemizin geçmişinde özel bir yere sahip olan Tekke içme suyu sondajı başarıyla tamamlandı. Her damlasında emek, her yudumunda memleket sevdası taşıyan bu çalışma ile bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tekke’de gerçekleştirilen sondajda, 58 metrede saniyede 8 litre debiye sahip içme suyuna ulaşıldı. Elde edilen su, ASKİ Bölge Müdürlüğü ve teknik ekiplerin çalışmalarıyla yeni yapılan depoya aktarılacak ve kısa sürede tüm Güdüllü hemşehrilerimizin kullanımına sunulacak. 2025 yılı içerisinde ilçemizde yürütülen beş sondaj çalışmasından dördünde suya ulaşıldı. Yeşillöz Mahallesi’nde yapılan sondajdan elde edilen suyun analizleri de tamamen temiz çıktı ve en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak. Bir sonraki çalışma noktası ise Çukurören Mahallesi. Teknik ekiplerimizin titiz çalışmasıyla burada da kısa sürede içme suyuna ulaşmayı hedefliyoruz.Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş olmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğüne, bölge müdürlüğümüze ve tüm emek veren personelimize teşekkür ediyorum. 2025 yılında yaşanan tüm kuraklığa rağmen ilçemizde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmamış olması, yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi