'Halk Süt' ile sağlıklı, ekonomik ve güvenli ürünler sofralarda

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahmudiye’de yaşama geçirilen “Halk Süt İşleme Tesisi”, hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekliyor. 2025 yılında üretim kapasitesini artıran tesis, sağlıklı ve güvenilir süt ürünlerini uygun fiyatlarla yurttaşlara ulaştırıyor.

Halk Süt İşleme Tesisi’nde tüm üretim süreçleri, titizlikle yürütülen kalite kontrol aşamalarından geçiyor. Modern laboratuvarlarda yapılan testlerle sütün doğallığı ve besin değerleri korunurken, hijyenik şartlarda paketlenen ürünler Eskişehirlilerin sofralarına güvenle taşınıyor.

2025 yılında rekor üretim Tesisin 2025 yılı faaliyet raporu, Eskişehir halkının projeye olan yoğun ilgisini gözler önüne seriyor. Yıl boyunca 300 bin litreden fazla süt satışı, 28 bin adet yayık tereyağı, 50 bin adetten fazla taze peynir ve lor peyniri satışı yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin “sosyal belediyecilik” anlayışıyla yürütülen projede, yerel üreticiden alınan sütler işlenerek doğrudan halka sunuluyor. Bu sayede üretici emeğinin karşılığını alırken, yurttaşlar da piyasa koşullarına göre çok daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma imkânı buluyor.