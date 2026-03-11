Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması için başvurular başladı

Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in öncülüğünde, geçen yıl ilki düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’nın ikincisi için başvurular başladı. Samsun sınırları içerisindeki okullarda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışma için, son başvuru tarihi 1 Nisan Çarşamba günü olarak açıklandı.

EDEBİYATIN GENÇ YETENEKLERİNİ BULUŞTURACAK

Türk eğitim sistemine önemli katkılarda bulunan Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in anısına düzenlenen organizasyon, edebiyata ilgi duyan gençleri buluşturacak. Yarışmaya, Samsun sınırları içerisindeki okullarda ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Finalistlere özel ödüllerin verileceği yarışmada ortaokul ve lise kategorilerinde birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, mansiyon ödülü bin 500 TL olarak bildirildi.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, başvuru şartnamesine uygun olarak kaleme aldıkları eserlerini ve başvuru evraklarını yarisma.atakum.bel.tr web adresine e-mail olarak göndermesi gerekiyor. Yarışma için, son başvuru tarihi 1 Nisan Çarşamba günü olarak açıklandı.

“SON DERECE ÖNEMLİ VE ANLAMLI”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel geleneksel hale getirmek için başlattıkları Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’nın ikincisini düzenlemenin gururunu taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Türk eğitim sisteminin ve kültürel hayatının gelişmesi için büyük mücadele veren ve bu amaca hayatını adayan Eski Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel’in anısına, geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışmamızın ikincisini düzenliyoruz.

Atakum Belediyesi olarak, son derece önemli ve anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Köy Enstitülerinin Kurucusu Hasan Ali Yücel’in eserlerini genç kuşaklara tanıtacak ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandıracak olan yarışmamızı, geleneksel hale getirmek için yola çıktığımızı geçen yıl söylemiştim. Bu yolda kararlı şekilde attığımız adımların gençlerimiz için güzel gelişmeleri başlatacağını düşünüyor ve edebiyata ilgi duyan çocuklarımızı, gençlerimizi yarışmamıza bekliyoruz.”