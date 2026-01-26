Hastane yönetiminin talebine sessiz kalmayan Giresun Belediyesi otopark sorununa el attı

Giresun’da sağlık hizmetlerinin önemli merkezlerinden biri olan Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresinde uzun süredir yaşanan otopark sorunu, Giresun Belediyesi’nin çalışmasıyla çözüme kavuşuyor.

Hastane yönetiminin çevre düzenlemesi ve otopark ihtiyacına yönelik talebi üzerine bir süre önce bölgeyi ziyaret eden Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne talimatları vererek çalışmaları başlattı. Başkan Köse’nin girişimiyle hayata geçirilen proje kapsamında hastane çevresinde yeni bir otopark alanı oluşturuluyor.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedeflenirken, düzenlemenin hem hastaneye gelen yurttaşların hem de bölgedeki trafik akışının rahatlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, tamamlanacak otopark alanıyla birlikte yurttaşların araçlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde park edebileceğini, hastane hizmetlerine erişimin ise önemli ölçüde kolaylaşacağını ifade etti.