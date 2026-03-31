Her seçimde oyunu artıran tecrübeli başkan Fethi Yaşar Cumhuriyet’e konuştu: ‘Yurttaş odaklı hizmet verip, fayda sağlayan projeler üretiyoruz’

Ankara’nın en kalabalık üçüncü ilçesi Yenimahalle’de 17 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de ipi göğüsledi.

CHP’nin en tecrübeli yerel yöneticilerinden biri olan Yaşar, koltuğa ilk olarak eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal döneminde oturdu. Yaşar, Baykal’dan sonra genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanlığı görevini sürdürdü. Bugün CHP lideri Özgür Özel ile yola devam eden Yaşar 17 yılda 3 farklı genel başkanla görev yapan nadir siyasetçilerden biri oldu. Yaşar her seçimde oylarını artırarak göreve geldi.

4’üncü dönemindeki 2. yılını geride bırakan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Tecrübemiz köklü, Heyecanımız Yenimahalle” bilinciyle yaptıkları ve yapacakları çalışmaları 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıldönümünde gazetemiz Cumhuriyet ile paylaştı.

Yenimahalle’nin evi olduğuna vurgu yapan Yaşar, “1963 yılında okumak için geldim o gün bugündür buradayım. Yenimahalle’de komşuluk yaptım, ticaret yaptım, siyaset yaptım. Dört dönemdir vatandaşın bana güvenmesinin altında bu sebepler yatıyor. Çünkü ben en başından beri ilçemin sorunlarını biliyor ve yapacağımız hizmetleri, çalışmaları buna göre planlıyorum” dedi.

17 yıldır gençler, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere “Vatandaş Odaklı Hizmet” ve “Halka Fayda Sağlayan Projeler” başlıklarını ön plana alarak, hizmet politikalarını bu yönde tasarladıklarını ifade eden Yaşar, “Yerel yönetimlerin asıl sorumluluğunda olan alt yapı, üst yapı, temizlik gibi hususların yanında ilçemizin geleceğini de planlayarak gençlerimiz ve ailelerimiz için kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında yüzlerce projeye mesai arkadaşlarımızın yoğun emeği neticesinde hayat verdik. 4’üncü döneme gelene kadar Yenimahalle’nin yukarıda belirttiğim alanlarda birçok eksiğini tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yenimahalle gelişen ve üreten bir ilçedir. Şehirler çocuk gibidir. İhtiyaçları hiç bitmez” diye konuştu.

‘O MERKEZ BENİM HAYALİMDİ’

Yaşar yaptıkları çalışmalara ilişkin şöyle konuştu: Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen on binlerce vatan evladının yattığı Dumlupınar ilçemize kazandırdığımız ama kirli siyaset uğruna bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelen Dumlupınar Sosyal Tesisi ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi’ni baştan aşağı bakım, onarım ve tadilat işleminden geçirdik. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Dumlupınar Şehitliğimizde kalınacak bir sosyal tesisin olmaması yüreğimizi burkuyordu. Yenimahalleliler yaptığımız ve yenilediğimiz tesis ile Dumlupınar şehitlerine minnet borcunu ödedi. Şehir dışından Ankara’ya okumaya gelen kız öğrencilerimizin konaklayacağı TEV Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışını geniş bir katılım ile gerçekleştirdik. 324 kişilik TEV kız öğrenci yurdumuz spor salonları, çalışma odaları, çamaşırhanesi, yemekhanesi ile barınma sıkıntısı çeken kız çocuklarımıza yuva oldu.

İlçemizde eğitimle ilgili başka bir hususa gelirsek Destek Eğitim Merkezlerinden bahsetmeliyiz. Dershaneler kapatıldı adı değişti Etüt Merkezi oldu. Ancak aileler ekonomik sıkıntılar yüzünden fiyatları yüz binlerce lirayı bulan bu merkezlere çocuklarını gönderemiyor. 9 yıldır 8 ayrı noktada lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlık için hizmet veren Destek Eğitim Merkezlerinden 35 bine yakın öğrencimiz ücretsiz olarak yararlandı. Başarı oranımız çok yüksek. Çok iyi bölümler kazanan, çok iyi üniversitelere giren çocuklarımızın olması yaptığımız hizmetin kalitesinin ve faydasının kanıtıdır. Ayrıca ilçemizin 12 ayrı noktasında Kreş ve Gündüz Bakımevimiz bulunuyor. Her yıl binlerce yavrumuza çağın gereklerine uygun şekilde kreş eğitimi veriyor, yüzlerce aileye destek sunmuş oluyoruz. Kreş ve gündüz bakımevi ihtiyacı çok yüksek bu nedenle yeni kreşlerimizi önümüzdeki aylarda ilçemizin farklı noktalarında hizmete açacağız.

Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz bir dev yatırımımız da Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi. Alzheimer hastaları ve yaşlıların hem kendilerinin hem de ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayarak yapımını tamamladığımız merkezimizi Nisan ayında halkımızın hizmetine sunacağız. Yenimahalle Belediyesi olarak bu projeye çok emek verdik. Burası benim hayalimdi. Tesisimizin hizmet ve işletmesini Başkent Üniversitesi üstlenecek. Hem yaşlı yaşam hem de sağlık merkezi olacak. Yenimahalle’ye ve Ankara’ya hayırlı olsun.”

‘HALK KAFELERİN SAYISI ARTACAK’

Yurttaşın, sosyal belediyecilik çerçevesinde yaşama geçirilen Halk Kafe projesine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yaşar, “Ragıp Tüzün Parkı’nda ve Cumhuriyet Akademisi’nde öğrencilerimize yönelik açılışını yaptığımız Halk Kafe’de uygun fiyata çayını, kahvesini içiyor, tatlısını yiyor. Önümüzdeki günlerde ilçemizin farklı noktalarında Halk Kafelerimizin sayısını artıracağız. Ayrıca üstyapı konusunda da geçtiğimiz dönem enerji tasarrufu sağlamak, doğayı korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına yenilenebilir enerjiye geçiş amacıyla yaptığımız Pazar yerlerimizin üstünü kapatarak GES terminalleri kurulumu gerçekleştirdik. Şimdilik 5 ayrı Pazar yerimizde güneş enerji sistemi bulunuyor. Bu dönem bu sayıyı arttırarak enerji ihtiyacımızın tümünü yenilenebilir enerjiden karşılamayı planlıyoruz. Bu sayede hem enerji masraflarından kurtulmuş olacağız hem de çevreci bir yönetim anlayışı ile hizmetlerimizi sürdürmüş olacağız” dedi.

‘YATIRIMLARDA DİKKATLİ DAVRANIYORUZ’

Üretilen projenin halka sağladığı faydanın önemli olduğuna dikkat çeken Yaşar, tecrübe ve içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara göre hareket ettikleri söyledi. 2009 yılından beri bu anlayışla ilçeyi yönettiklerinin altını çizen Yaşar, “Yaptığınız hizmet gösteriş amaçlı değil, vatandaşa fayda sağlamalı, kullanılabilir olmalıdır. 57 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. İlçemin her köşesini biliyorum. Vatandaş beni tanıyor. Sürekli ilçenin her noktasında insanlarla diyalog halindeyim. Ben vatandaşın sorunlarından göreve gelmeden önce de haberdar olan bir belediye başkanıyım.

Ülke olarak son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle yapılan yatırımlarda çok dikkatli davranıyor, tasarruf tedbirleri ile Yenimahalle halkının ihtiyaç ve taleplerinin aksamamasına öncelik veriyoruz. Sadece belediyeler değil devletin bütün kurumları etkili ve sürekli tasarruf planları hazırlamalı ve bu planları uygulamalıdır” ifadelerini kullandı.