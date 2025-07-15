Hopa Belediyesi, CLIMAAX Programı kapsamında Barcelona’daki uluslararası atölyeye katıldı

Artvin Hopa Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen CLIMAAX (Climate Risk Assessment and Adaptation Roadmap) Programı kapsamında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen uluslararası atölyeye katıldı. 10–11 Haziran 2025 tarihlerinde CosmoCaixa Bilim Müzesi’nde gerçekleşen atölyeye, Avrupa genelinden destek almaya hak kazanan 37 bölge davet edildi. Hopa Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karaibrahimoğlu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gökhan Bayar ile Proje Koordinatörü Nilay Kadan katılım sağladı. Etkinlikte, Hopa Belediyesi tarafından geliştirilen “SAFE-HOPA: Sustainable Adaptation for Flood Emergencies in Hopa” başlıklı proje sunuldu. Proje, Hopa’da taşkın risklerine karşı yerel düzeyde veri tabanı oluşturulması, planlama süreçlerinin geliştirilmesi ve afet koordinasyon kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

KARADENİZ BÖLGESİNDEN KABUL EDİLEN TEK YEREL YÖNETİM

Atölye boyunca CLIMAAX rehber dokümanları uygulamalı olarak değerlendirildi; teknik oturumlarda bilim insanları ve proje uzmanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcılar, yerel yönetimler arası deneyim paylaşımı ve teknik bilgi alışverişinde bulundu. CLIMAAX programına Avrupa genelinden toplam 263 başvuru yapıldı; bunlar arasından yalnızca 37 proje destek almaya hak kazandı. Türkiye’den seçilen yedi yerel yönetimden biri olan Hopa Belediyesi, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nden programa kabul edilen tek yerel yönetim oldu. Program kapsamında destek alan diğer Türkiye temsilcileri ise Marmara Belediyeler Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. SAFE-HOPA projesi, yerel afet risklerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine ve veri temelli karar alma süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bir uyum çalışması olarak yürütülüyor.