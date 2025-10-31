Hopa’da Cumhuriyet’in 102. Yılı coşkuyla kutlandı

Hopa Belediyesi, kadınların, gençlerin, çocukların ve emekçilerin katılımıyla Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı.

Kutlamalar 28 Ekim Salı günü, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. 29 Ekim Çarşamba günü ise Hopa TSO Atatürk Konferans Salonu’nda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in katılımıyla düzenlenen “Cumhuriyet, Kadın ve Adalet” söyleşisi gerçekleşti.

Aynı gün Hopa Gençlik ve Spor Salonu’nda oynanan Hopa Belediyespor – Osmancık Belediyesi kadın voleybol karşılaşmasıyla Cumhuriyet’in kızları sahneye çıktı.

Hava koşulları nedeniyle ertelenen Fener Alayı yürüyüşü ve final programı ise 30 Ekim Perşembe günü Hopa Belediye Meydanı’nda gerçekleştirildi. Gün boyunca açık kalan “Cumhuriyet Yolu: Fotoğraflarla Atatürk” sergisi, ziyaretçileri Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına götürdü.

Akşam saatlerinde düzenlenen Cumhuriyet Konseri, Hopa Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle başladı. Ardından DJ Hanedar ve Erdal Bayrakoğlu sahne aldı. Meydanı dolduran yüzlerce yurttaş, şarkılar ve marşlarla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

“CUMHURİYET; EŞİTLİĞE, ÖZGÜRLÜĞE VE ADALETE İNANANLARIN ESERİDİR”

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, kutlamalar kapsamında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet; kimsesizlerin kimsesidir! Cumhuriyet; kadınların, gençlerin, çocukların, emekçilerin ve halkın iradesidir. Bir asrı aşkın süredir halkın iradesiyle yükselen Cumhuriyetimizi, eşitliğe, özgürlüğe ve adalete inanan herkesle birlikte kutluyoruz.”