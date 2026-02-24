Hopa'da geçen hafta denetimlerle, çalışmalarla ve etkinliklerle geçti

Artvin Hopa Belediyesi, 16–20 Şubat 2026 haftasında kent genelinde altyapı, üstyapı, çevre düzenleme ve denetim çalışmalarını sürdürürken; sosyal ve kültürel etkinlikler de devam etti.

BORULU PARK’TA YENİLEME BAŞLADI

Borulu Park’ta tadilat ve bakım çalışmalarına başlandı. Yapılan düzenlemelerle birlikte çocukların daha güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturulması hedefleniyor. Parkta oyun grupları ve kullanım alanlarında bakım-onarım çalışmaları planlama doğrultusunda yürütülüyor.

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hopa Belediyesi Zabıta ekipleri ve gıda mühendisi eşliğinde Ramazan ayı öncesinde zincir marketler ve çeşitli işletmelerde denetim çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde hijyen koşulları, ürün uygunluğu ve fiyat etiketi uygulamaları incelendi.

MAHALLELERDE ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sundura Mahallesi’nde meydana gelen su arızasına ekipler tarafından müdahale edilirken, Cumhuriyet Mahallesi bölgesindeki altyapı arızası da gideriliyor.

Kent genelinde tespit edilen yol bozukluklarına yönelik yama çalışmaları devam ederken; Sugören–Hopa yolu arasında kapsamlı çöp temizliği gerçekleştirildi. Sugören Mahallesi’nde ise doğalgaz çalışmaları sonrası bozulan yolların parke bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Teknik İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karaibrahimoğlu, yürütülen saha çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kent genelinde hem altyapı arızalarına hızlı müdahale ediyor hem de doğalgaz ve benzeri çalışmalar sonrası bozulan üstyapıyı program dahilinde yeniliyoruz. Ekiplerimiz mahalle bazlı planlama doğrultusunda sahada kesintisiz şekilde görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ağaç budama çalışmaları planlama dahilinde bölge bölge devam ederken, sahilde hava muhalefetinin getirdiği çakıl ve taşların temizliği yapılıyor.

NEBİL ÖZGENTÜRK HOPA’DAYDI

Gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Artvin Şubesi ile Hopa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen belgesel gösterimi ve söyleşi programına katıldı. Etkinlikte memleket, sanat, insan hikâyeleri ve hayatın içinden izler konuşuldu.