Hopa’da Kadınlar İçin “Yaratıcı Drama ile Güçlenme” Atölyesi

Hopa Belediyesi ve Hopa Kent Konseyi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara yönelik bir etkinlik düzenleyecek. “Yalnız Değilsin, Birlikte Güçlüyüz!” sloganıyla “Yaratıcı Drama ile Güçlenme” Kadın Atölyesi düzenlenecek.

9–10 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek atölye Klinik Psikolog Selin Kılıç yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Program kapsamında katılımcılar hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla farkındalık ve güçlenme üzerine çalışmalar yapacak.

Atölyeye katılmak isteyenlerin ALO 153 üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.