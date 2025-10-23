İBB açıkladı: İşte İstanbul'un en hareketli ilçesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından hazırlanan 2024 Fiziksel Aktivite Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre İstanbul’un fiziksel aktivite oranı, 2023’e göre 2,2 puan artarak yüzde 37,1’e yükseldi. Araştırmanın ilk yapıldığı 2020 yılına göreyse İstanbul’un hareketlilik oranı yaklaşık 3 kat artarak yüzde 13,2’den yüzde 37,1’e çıktı.

Spor İstanbul Fiziksel Aktivite Araştırması, 39 ilçede toplam 11 bin 534 kişiyle yüz yüze ve hane ziyaretleri şeklindeki görüşmelerle yapıldı. Araştırmada, katılımcılara haftada kaç dakika egzersiz yaptıkları, en çok hangisini tercih ettikleri, nerede ve hangi amaçla yaptıkları gibi çok sayıda soru yöneltilirken, egzersiz yapamayanlara da nedenleri soruldu. Araştırmada cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımlar da yapıldı.

"Hedefimiz, herkesin sporla iç içe olduğu, sağlıklı ve mutlu bir Tuzla’yı hep birlikte inşa etmek"

Başkan Bingöl, Tuzla’nın İstanbul’un en hareketli ilçesi seçilmesine ilişkin, “Bu başarı, Tuzla’da son dönemde oluşturduğumuz spor vizyonunun bir sonucudur. Biz sporu sadece sağlıklı yaşam için değil, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren, mahalle kültürünü pekiştiren ve toplumu dönüştüren bir araç olarak görüyoruz. İlçemizde düzenlediğimiz Run Fest, bisiklet turları, deniz sporları etkinlikleri, spor okulları, mahalle etkinlikleri ve gençlere yönelik eğitim destekleriyle hem fiziksel hem zihinsel anlamda aktif bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu başarı sadece bir istatistik değil; Tuzla’nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Hedefimiz, herkesin sporla iç içe olduğu, sağlıklı ve mutlu bir Tuzla’yı hep birlikte inşa etmek. Katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI VERİLER ELDE ETTİK"

Fiziksel Aktivite Araştırması’nı değerlendiren İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, “Beşincisini yayımladığımız Fiziksel Aktivite Araştırması kapsamında 2024 yılında 11 bin 534 kişiyle yüz yüze görüşmeler ve hane ziyaretleri yaptık. Bu sayıyla oldukça geniş bir örneklem kitlesine ulaştık. Günümüzde birçok kamuoyu araştırması 2-3 bin kişiyle yapılırken, biz İstanbul’un fiziksel aktivite düzeyini ilçe ilçe, cinsiyet ve yaş gruplarına göre ayrıntılı biçimde ortaya koyduk. Katılımcılara haftalık egzersiz sürelerinden en sık tercih ettikleri aktivitelere, egzersiz yapma motivasyonlarından yapamama nedenlerine kadar geniş bir yelpazede sorular yönelttik ve kapsamlı veriler elde ettik" diye konuştu.

İstanbul’un hareketlilik oranının yüzde 37,1’e yükselmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Donuk, “2023’te bu oran yüzde 34,9’du. Araştırmanın ilk yılı olan 2020’de ise yalnızca yüzde 13,2 seviyesindeydi. Bugün gelinen noktada, 73 tesisimizde ve 300’ün üzerindeki açık alanda yürüttüğümüz etkinliklerin bu artışta önemli bir payı bulunuyor. İstanbul’un hareketlilik düzeyi yükseliyor, ancak kat etmemiz gereken mesafe hala oldukça uzun. Muadil Avrupa kentlerinde bu oranlar yüzde 50’nin üzerindedir. Bu nedenle hem kamu hem de özel sektörün, kent sakinlerinin fiziksel aktiviteye erişimini kolaylaştıracak olanakları artırması büyük önem taşıyor" dedi.

Fiziksel aktivite ile sağlık ve ekonomik sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiye de vurgu yapan Donuk sözlerine, şöyle devam etti:

"GENÇLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLE HİZMET VERİYORUZ"

“Düzenli fiziksel aktivite, bireylerin sağlık sorunlarını azaltarak sağlık sistemine olan yükü hafifletir. Araştırmalarımıza göre, her 100 bin aktif birey, yaklaşık 250 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlamaktadır. Türkiye, Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olmasına karşın, ne yazık ki obezite oranlarında da ilk sırada yer almaktadır. Bu tablo, daha sağlıklı ve aktif bir toplum için harekete geçmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerimizin düzenli hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Çoğu ‘zaman bulamadığını’ söylese de TİAK verilerine göre yaşlılarımız günde ortalama 6 saatlerini televizyon karşısında geçiriyor. Biz de Spor İstanbul olarak emekli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yalnızca 1 TL’ye spor yapma imkanı sunuyoruz. Gençlere de yüzde 50 indirimle hizmet veriyoruz.”

İSTANBULLULAR EN ÇOK YÜRÜYÜŞ YAPMAYI SEVİYOR

İstanbulluların en çok tercih ettiği egzersiz türü, yüzde 58 ile yürüyüş oldu. Yürüyüşü sırasıyla fitness, yüzme, futbol, koşu, yoga ve pilates izliyor. Kadınlar da erkekler de en çok yürüyüşü tercih ediyor. Her iki grupta da fitness ikinci sırada yer alıyor. Kadınların en az ilgi gösterdiği aktivite yüzde 0,8 ile dövüş sporları olurken, erkeklerin en az ilgilendiği aktivite yüzde 0,8 ile yoga ve pilates oldu. “Fırsat olsa” İstanbulluların en çok yapmak istediği spor veya egzersiz türü ise yüzde 40,8 ile yüzme olarak belirlendi.

Düzenli fiziksel aktivite yapan İstanbulluların yüzde 59’u, spor yapma nedenlerini “daha zinde hissetmek” olarak belirtiyor. “Fiziksel görünüşünü iyileştirmek” için spor yapanlar yüzde 35,8’de kalırken, “sağlık sorunları” nedeniyle egzersiz yapanların oranı yüzde 33,8 oldu. Kadın katılımcıların yüzde 58,7’si, erkeklerin ise yüzde 59,2’si daha zinde hissetmek için fiziksel aktivite yaptığını belirtti. İkinci sırada fiziksel görünüşü iyileştirmek yer alırken, kadınların yüzde 36,2’si ve erkeklerin yüzde 35,4’ü bu amaçla egzersiz yapıyor. Sağlık gerekçesi üçüncü sırada yer aldı. Kadınların yüzde 36,1’i, erkeklerin yüzde 31,7’si sağlık için egzersiz yapıyor. Kadınların yüzde 34,9’u kilo vermek için spor yaparken, bu oran erkeklerde yüzde 19,2. Erkeklerin yüzde 28,1’i, kadınların ise yüzde 20,3’ü eğlenceli vakit geçirmek ve stres atmak amacıyla spor yaptıklarını ifade etti.

GENÇLER EN ÇOK SPOR SALONLARINI KULLANIYOR

İstanbullulara sportif faaliyetlerini en sık yaptıkları yerler sorulduğunda, yüzde 64,6 ile parklar ve açık alanlar ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 46,2 ile spor merkezleri, üçüncü sırada ise yüzde 35,7 ile sokaklar bulunuyor. Araştırmaya göre yaş ilerledikçe spor merkezlerinde egzersiz yapma oranı azalırken, sokak ve park gibi açık alanlarda spor yapma eğilimi artıyor.

2024 yılı hareketlilik oranında Tuzla (yüzde 52,6), Beyoğlu (yüzde 48,6) ve Küçükçekmece (yüzde 48,3) ilçeleri öne çıktı. İstanbul’un farklı bölgelerinde yapılan ölçümler, özellikle Sultangazi, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde hareketliliğin artırılmasına yönelik önemli bir potansiyel bulunduğunu da ortaya koydu.