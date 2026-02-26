İBB duyurdu: LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 40 binden fazla deneme sınavı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), LGS’ye ve YKS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerin konu eksiklerini tespit edebilmeleri, gelişimlerini görmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri, sınav atmosferine uyum sağlamaları, farklı soru tiplerini test etmeleri ve sınav zamanını verimli kullanmaları gibi amaçlarla Deneme Kulübü Projesini hayata geçiriyor.

12 FARKLI NOKTADA 40 BİNDEN FAZLA DENEME

Edinilen bilgiye göre, Ders Atölyeleri bünyesinde İstanbul’un 12 farklı noktasında uygulanacak olan İBB Deneme Kulübü Projesi’ne İstanbul’da yaşayan ve sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olanlar katılabilecek. Proje kapsamında ilk deneme sınavı 3 Mart’ta yapılacak. Sınavlar her salı ve perşembe günü YKS grubu için 10.00-13.00, 14.00-17.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında; LGS grubu için 17.00-20.00 saatleri arasında uygulanacak.Proje kapsamında gerçek sınav koşullarına uygun olarak, 1.175 oturumda 40.000’in üzerinde deneme sınavının uygulanması planlanıyor. Böylece öğrencilerin sınavlara kadar düzenli bir şekilde kendilerini test etmeleri, ölçme ve değerlendirme yapabilmelerine katkı sağlanacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Konuya ilişkin İBB bilgilendirmesine göre, İBB Deneme Kulübü’nün başvuruları başladı. Denemelere katılmak isteyen öğrenciler 1 Mart’a kadar Ders Atölyelerinin https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ web adresi üzerinden başvurabilecek.Deneme sınavlarının gerçekleştirileceği merkezler ise şöyle:

1. İBB Bakırköy Ders Atölyesi 2. İBB Gaziosmanpaşa Ders Atölyesi 3. İBB Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi 4. İBB Bağcılar Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi 5. İBB Güngören Teknoloji Atölyesi 6. İBB Esenler Teknoloji Atölyesi 7. İBB Esenyurt Teknoloji Atölyesi 8. İBB Fatih Teknoloji Atölyesi 9. İBB Mecidiyeköy Teknoloji Atölyesi 10. İBB Pendik Teknoloji Atölyesi 11. İBB Tuzla Teknoloji Atölyesi 12. İBB Ümraniye Teknoloji Atölyesi.