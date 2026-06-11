İki Kuşağın Sanatı Aynı Sergide Buluşuyor: 'İki Yakalı Bir İstanbul'

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, baba-kızın 100’ün üzerinde eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul’un farklı yüzlerini karikatür ve resim sanatının diliyle yorumlayan eserler, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Karikatür sanatının deneyimli isimlerinden Raşit Yakalı, bugüne kadar çok sayıda kişisel ve karma sergide yer aldı. Ancak “İki Yakalı Bir İstanbul”, sanatçının kızı Banu Yakalı ile birlikte gerçekleştirdiği ilk sergi olma özelliğini taşıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRMESİ BEKLENİYOR

Farklı kuşakların ve farklı sanat disiplinlerinin aynı çatı altında buluştuğu sergi, İstanbul’a dair ortak hafızayı sanatın renkleri ve çizgileriyle yeniden yorumlamayı amaçlıyor. Bir hafta sürecek etkinliğin, özellikle İstanbul temalı sanat çalışmalarına ilgi duyan ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.