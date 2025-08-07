İSKİ'den 'atık su' projesi: 'Umut şimdi Silivri'de, yarın Ankara'da olacak'

19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından projelendirilen “Beykoz – Çekmeköy İlçeleri Riva Atık Su Tünelleri”nin kazılmasına başlandı.

Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinden Riva Deresi’ne, oradan da Karadeniz’e atık suların karışmasına son verecek projenin kazı işlemlerini gerçekleştirilecek TBM (Tunnel Boring Machine-Tünel Sondaj Makinesi) cihazları, törenle şantiye alanına indirildi.

Tören; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in katılımıyla yapıldı.

“EKREM BAŞKAN'LA BİRLİKTE ALTYAPI SEFERBERLİĞİ BAŞLADI”

Törende konuşan Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun, göreve geldiği 2019 yılından itibaren hızlı bir şekilde altyapı seferberliği başlattığının altını çizdi.

Aslan, "Bazı derelerin bakımı ve ıslahını Devlet Su İşleri kontrolünde veya uhdesinde yapılması lazım. Ama Ekrem Başkanımın söylediği çok güzel bir şey var: ‘Bizim için İstanbul'un her karış toprağı kıymetli. Her noktasına hizmet etmek, sadece bizim için mutluluktur.’ Dolayısıyla biz, devletin şu makamı yapacakmış, devletin bu kurumu yapacakmış diye ayırt edenlerden değiliz. Eğer hizmet gerekiyorsa, Ekrem İmamoğlu ve ekibi oraya gider ve onu yapar. İstanbul'umuz her yağmur yağdığında su baskınlarına sahne oluyordu. İstanbul ailemizin sağlığı, varlığı, İstanbul'umuzun güzel doğası bin bir tehditle karşı karşıya kalıyordu. Dün gece de yağmur yağdı. Ama Allah'a bin şükür olsun, hiçbir su baskınıyla karşı karşıya kalmadık” dedi.

“BAZI İLÇELERİMİZDE 30 YILDIR, 35 YILDIR, 25 YILDIR HİÇ ALTYAPI HİZMETİ GÖTÜRÜLMEMİŞTİ”

İstanbul'un çevresini de koruyabilmek için tüm güçleriyle, İSKİ, İBB, ilçe belediye başkanlarıyla mücadele ettiklerini anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Çünkü kent altyapımız, artan nüfus karşısında yetersiz kalmış ve ömrünü tamamlamış durumdaydı. Bazı ilçelerimizde 30 yıldır, 35 yıldır, 25 yıldır hiç altyapı hizmeti götürülmemişti. Bu nüfus artışına rağmen, mevcut eski altyapılarla hareket ediliyordu. Şehrimizin altyapıları, çağın gerekliliklerini karşılamıyordu. Ama 2019 yılında İstanbul'a çağın adamı geldi, çağın gerekliliklerini anlayan bilen ve ona göre hizmet götüren bir belediye başkanı seçildi. İşte onun adı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bugün Silivri'de, zindanlarda Türkiye için ve İstanbul için çalışıyor. Dün aramızdaydı, yarın da aramızda olacak. Ekrem Başkanımız, İstanbul'un altyapı sorununun sorununu en önemli gündem maddelerinden biri olarak kabul etti. Alanında bir dünya markası olan İSKİ ile en güçlü şekilde altyapı yatırımlarına başlanması için talimat verdi."

"RİVA DERESİ'NDEN KARADENİZ'E ATIK SU KARIŞMAYACAK"

İmalatına başlanan Beykoz – Çekmeköy İlçeleri Riva Atık Su Tünelleri ile atık sulardan kaynaklı çevre, deniz ve dere kirliliği sorunlarını çözmek için önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“Beykoz ilçemizin Örnekköy, Zerzevatçı, Mahmutşevketpaşa, Ali Bahadır ve Riva Mahalleleri ile Çekmeköy ilçemizin Reşadiye Mahallesi’nden Riva Deresi’ne açıktan akan atık sular çevre kirliliğine yol açıyor; İstanbul ailemizin sağlığını, yaşam kalitesini, dere ve deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Bu atık sular, Riva Deresi’nden Karadeniz’e ulaşıyor, plajların su kalitesini de tehdit ediyor. Koku, görüntü kirliliği ve halk sağlığına yönelik riskleri bir arada barındırıyor. Yapılacak Mahmut Şevket Paşa Atık Su Tüneli, Riva Atık Su Tüneli ve Reşadiye Atık Su Tüneli imalatları ile Beykoz ve Çekmeköy ilçelerindeki Riva Atık Su Havzası’ndan toplanan atık sular; planlanan Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilecek. Bu sayede Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinden Riva Deresi’ne oradan da Karadeniz’e atık su karışmasına son verecek, bölgede çevre sağlığı ve güvenliğini sağlayacağız.

“GÜNCEL MALİYETİ 1 MİLYAR 980 MİLYON TL”

Mahmut Şevket Paşa Atık Su Tüneli’nde kazılarımız başladı. Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı yakınındaki alanda da imalat çalışmalarımız devam ediyor. Reşadiye Atık Su Tüneli kazısında ise ileri teknoloji tünel delme makinesi kullanacağız. Bugün yeraltına indirerek çalışmalarını başlattığımız makinemiz, çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyor, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Güncel maliyeti 1 milyar 980 milyon TL olan bu yatırımımızı tamamladığımızda da Beykoz ve Çekmeköy ilçelerimizde gerek çevre temizliği, gerekse halk sağlığı açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.

Ekrem Başkanımızın göreve geldiği 2019 yılından bu yana yapılan yatırımların yalnızca küçük bir kısmını, burada bir kez daha gururla özetlemek isterim: Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi devreye aldık. Ataköy ve Tuzla’daki ileri biyolojik arıtma tesislerinin yeni kademelerini tamamladık. Paşaköy, Yenikapı, Kilyos, Beykoz Riva ve Bozhane, Çekmeköy Koçullu ve Reşadiye’deki tesislerimizi ve 30 kilometrelik yeni tünellerimizi 2027 yılı sonuna kadar hizmete almayı hedefliyoruz. Tünel delme makinelerimiz, İstanbul’un altında durmadan çalışıyor. Ayamama, Samatya, Kilyos, Ataköy ve Beşiktaş’ta tünel kazılarımız sürüyor. 2019 Haziran’dan bugüne İstanbul’un altyapısına yaptığımız toplam yatırım tutarı 202,2 milyar TL’yi aştı. Bugün gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı yatırımımız Beykoz ve Çekmeköy ilçelerimize, büyük İstanbul ailemize hayırlı uğurlu olsun."

"ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, “Maalesef bugün burada bizlerle olması gerekirken Silivri’de tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul’un altyapısını güçlendirecek projelere imza atan ve şu an ev hapsinde olan İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa’nın selamlarını getirdim. Ekrem İmamoğlu'nun gözü arkada kalmasın. İstanbul bize emanet, Allah'ın izniyle Ankara da sana emanet, deyip başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla, İstanbul'un altyapısını ve üstyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. ‘Umut burada’ diyoruz. Şimdilik Silivri'de bekliyor, yarın umut Ankara'da olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, delme işlemini gerçekleştirecek TBM cihazı şantiye sahasına indirildi.