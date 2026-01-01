Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ’den su tesisatlarının donma riskine karşı yurttaşlara uyarı

İSKİ’den su tesisatlarının donma riskine karşı yurttaşlara uyarı

1.01.2026 13:24:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İSKİ’den su tesisatlarının donma riskine karşı yurttaşlara uyarı

İSKİ, soğuk hava nedeniyle yurttaşları uyararak “Açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

İSKİ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle yurttaşlara su tesisatları için donma uyarısı yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle su tesisatları ve sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Olası arızaların önüne geçilebilmesi için su borularının, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde korunması, açıkta bulunan su sayaçlarının, sayaç okuma işlemlerini engellemeyecek biçimde uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

İlgili Konular: #İstanbul #donma