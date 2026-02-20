İSKİ: Sayaç okunmadan fatura tahakkuku iddiası asılsız

İSKİ’den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İSKİ’nin sayaçları okumadan fatura tahakkuk ettirdiğine yönelik “gerçeği yansıtmayan” haber ve paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların “tamamen asılsız” olduğu kaydedildi.

İSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin sayaçları okumadan fatura tahakkuk ettirdiğine yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yer almıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu iddialar tamamen asılsızdır.

İdaremiz, İstanbul genelinde 7/24 kesintisiz su ve kanalizasyon hizmeti sunmakta olup yılda yaklaşık 75 milyon sayaç okuma işlemini titizlikle gerçekleştirmektedir. Haberlere konu olan aboneliğe ait sayaçlar da düzenli olarak okunmuş ve tüketim miktarına göre tahakkuk işlemi yapılmış olup kıyas (tahmini) usulle herhangi bir fatura düzenlenmemiştir.

Öte yandan, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy ve Uskumruköy mahallelerinde yer alan ve söz konusu sözleşmenin de bulunduğu kooperatif alanındaki aboneliklere ilişkin faturalar; 6360 sayılı Kanun kapsamında verilen mahkeme kararları doğrultusunda resen itiraza alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle haberlerde ileri sürüldüğü şekilde yüksek fatura gönderilmesi, sayaç okunmaması veya kıyas faturası düzenlenmesi söz konusu değildir. Yapılan işlem, mahkeme kararının uygulanmasından kaynaklanan teknik ve hukuki bir düzenlemeden ibarettir. Geçmişten bugüne İstanbul halkına içilebilir kalitede suyu kesintisiz şekilde ulaştıran ve kamuoyunun güvenine sahip olan idaremiz hakkında yayımlanan asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”