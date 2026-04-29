İstanbulkart’tan daha da fazlası İstanbulkart Plus

İstanbulkart, yıllardır İstanbulluların günlük yaşamını kolaylaştıran, şehir hayatının vazgeçilmez bir bir parçası. “İstanbulkart’tan daha fazlası” yaklaşımıyla geliştirdiğimiz İstanbulkart Plus, açık çevrim (şemalı) yapıya sahip bir ulaşım ve ödeme kartı. Bu yeni nesil kart ile İstanbulkart, yalnızca İstanbul sınırlarında kullanılan bir kart olmaktan çıkarak tüm dünyada geçerli bir ödeme aracına dönüşüyor.

Ceyda Ünal

Mastercard altyapısı sayesinde İstanbulkart Plus, İstanbul toplu ulaşımının yanı sıra tüm fiziki mağazalarda ve e-ticaret platformlarında kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, tek bir kartla hem ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabiliyor hem de Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında alışveriş yapabiliyor. Bu dönüşüm, İstanbulkart markasının yerelden küresele uzanan yolculuğunda önemli bir eşik niteliği taşıyor. İstanbulkart Plus’ın en önemli farklarından biri de ulaşımda İstanbulkart avantajlarını koruması. Kullanıcılar, toplu taşımada İstanbulkart tarifesinden yararlanmaya devam ederken aktarma, iade ve ücretsiz geçiş günleri gibi mevcut haklarını aynen kullanabiliyor. Kart, tam ve öğrenci olmak üzere iki farklı tarife seçeneğiyle sunuluyor. Bu sayede öğrenciler indirimli ulaşım haklarını sürdürürken aynı kartla alışveriş yapma imkanına da sahip oluyor.

Mevcut İstanbulkart kullanıcıları ise herhangi bir değişiklik yapmadan kartlarını kullanmaya devam edebiliyor.

DÜNYANIN RİTMİNE UYUM SAĞLAYAN KART

Günlük hayatın temposunda farklı ihtiyaçlar arasında geçiş yapmak artık çok daha kolay. Bu motivasyonla İstanbulkart Plus, günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarını tek bir kartta buluşturarak hayatı sadeleştiren bütüncül bir ödeme deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar, tüm banka ATM’lerinden para yatırma ve para çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İstanbulkart Mobil entegre çalışan yapı sayesinde bakiye yönetimi ve kart ayarları kolayca uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. İstanbulkart Mobil dijital hesaba yüklenen bakiye, İstanbulkart Plus kart ile yapılan tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

Temaslı ve temassız ödeme özelliğine sahip olan İstanbulkart Plus, çevrimiçi alışverişlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Dijital platform ödemeleri, online harcamalar ve günlük alışverişler için de kullanılabiliyor.

AYRICALIKLARLA ZENGİNLEŞEN İSTANBULKART DÜNYASI

Uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olarak yaşama geçirilen bu proje ile, İstanbulkart’ın yıllar içinde şehir yaşamında edindiği güçlü konum yeni bir aşamaya taşınmıştır.

İstanbulkart Plus ile birlikte, bugüne kadar şehir içi ulaşımın temel unsurlarından biri olarak konumlanan İstanbulkart’ın kullanım alanı genişletilmiş, uluslararası ölçekte geçerliliğe sahip bir ödeme altyapısına entegre edilmiştir. Bu gelişim, yalnızca yeni bir kartın sunulmasından öte, İstanbul’un dijitalleşme vizyonu ve finansal teknolojiler alanındaki ilerleyişi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmiştir.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen bu yapı ile, kullanıcıların gündelik yaşamını kolaylaştıran ve ekonomik açıdan somut katkı sağlayan avantajların erişilebilir kılınması hedeflenmiştir. İstanbulkart Plus ile sunulan kampanya ve işbirlikleri sayesinde, toplu ulaşım ödemelerinden günlük alışverişlere kadar geniş bir yelpazede kullanıcıya özel fırsatlar oluşturulması, böylece bireysel bütçeye doğrudan katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle sistem, klasik bir ödeme aracı olmanın ötesine geçerek kullanıcıya değer üreten, avantajlar sunan ve her kullanımda kazandıran bir yapıya dönüştürülmüştür. Farklı sektörlerle geliştirilecek kampanyalar aracılığıyla kullanıcı deneyiminin sürekli zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bugün gelinen noktada, İstanbulkart’ın yerelde oluşturduğu güçlü kullanım alışkanlığı, küresel bir ödeme deneyimi ile entegre edilmiştir. İstanbulkart Plus ile birlikte, İstanbul’da doğan bu sistemin etki alanı genişletilerek uluslararası ölçekte geçerlilik kazanması sağlanmıştır.

YENİ BİR DÖNEM

NEREDEN ALINABİLİR?

İstanbulkart Plus’a özel ayrıcalıklı kampanya ve fırsatlardan yararlanılabbilir. İstanbulkart Plus’a ulaşmak oldukça kolay!

- Online başvuru İstanbulkart web sitesi veya İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden kişiye özel kart başvurusu yapılabiliyor. Kadıköy, Karaköy, Gayrettepe ve Kartal’da bulunan İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden kart temin edilebiliyor