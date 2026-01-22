Ortahisar Belediyesinden çocukların yüzünü güldürecek uygulama: İyilik kumbarası

Ortahisar Belediyesi, İyilik Kumbarası projesi ile kullanılabilir durumdaki oyuncak, kitap ve giysileri toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.

Ortahisar Belediyesi, çocukların ihtiyaçlarına doğrudan katkı sunmak ve kent genelinde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, “Bir Paylaşım, Bir Umut” sloganı ile hayata geçirilen “İyilik Kumbarası” projesi ile kullanılabilir durumdaki oyuncak, kitap ve giysiler toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Forum Trabzon AVM ve Rubenis AVM işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında hazırlanan iki kumbara, AVM’lere kuruldu.

Yurttaşların kumbaralara bıraktığı tüm ürünler, belediye ekipleri tarafından tek tek incelenecek ve kullanıma uygun olanlar seçilerek ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek.

“ÇOCUKLARIMIZI MUTLU EDEN HER ÇALIŞMA, BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

İyilik Kumbarasının dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “İyilik Kumbarasına bırakılan her oyuncak, bir çocuğumuzun yüzünde tebessüme, her kitap yeni bir hayale, her giysi ise sıcak bir iyiliğe dönüşüyor. Bizim için sosyal belediyecilik, kimseyi geride bırakmamaktır.

Özellikle çocuklarımızın hayatına dokunan, onları mutlu eden her çalışmayı çok değerli buluyoruz. Ortahisar’ımızda iyiliği büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz” diyerek herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet etti.

Vatandaşlar, oyuncak, kitap ve giysi bağışlarını Forum Trabzon AVM ve Rubenis AVM’de kurulu bulunan İyilik Kumbaralarına bırakabilecek.